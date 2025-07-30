شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ32.650 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 32.650 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.



سعر الذهب اليوم فى الكويت



عيار 24 سجل 32.650 دينار

عيار 22 سجل 29.925 دينار

عيار 21 سجل 28.550 دينار

عيار 18 سجل 24.475 دينار

عيار 14 سجل 19.050 دينار

عيار 12 سجل 16.325 دينار

الاونصة 1015.175 دينار

الجنيه الذهب 228.475 دينار

الأونصة بالدولار 3323.92 دولار

وعالميًا، يتحرك الذهب في نطاق عرضي قرب 3300 دولار للأونصة، وسط ضغوط من قوة الدولار الأميركي وتراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن بعد التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأفاد تقرير "جولد بيليون" بأن الاتفاق الذي تم الأحد الماضي قلّص التعريفات الجمركية على السلع الأوروبية إلى 15% بدلًا من 30%، ما جنّب العالم الدخول في حرب تجارية شاملة، وهو ما انعكس سلبًا على أسعار الذهب.

ويتوقف المسار المتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.



