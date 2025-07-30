سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-7-2025 فى البنوك

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري الى 48.59 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع ،وسجل فى البنك الأهلى 48.65 جنيه للشراء و 48.75 جنيه للبيع .

استقر سعر الدولار الأمريكي فى التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 30-7-2025، ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.

محمد يوسف

