شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم الأربعاء 30-7-2025 بـ48.65 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 30 يوليو 2025 04:00 ص
استقر سعر الدولار الأمريكي فى التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 30-7-2025.
وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري الى 48.59 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري الى 48.59 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع ،وسجل فى البنك الأهلى 48.65 جنيه للشراء و 48.75 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
48.65 جنيه للشراء.
48.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
48.65 جنيه للشراء.
48.75 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
48.62 جنيه للشراء.
48.72 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
48.62 جنيه للشراء.
48.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
48.65 جنيه للشراء.
48.75 جنيه للبيع.
