سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم الأربعاء 30-7-2025 بـ48.65 جنيه للشراء

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري الى 48.59 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع ،وسجل فى البنك الأهلى 48.65 جنيه للشراء و 48.75 جنيه للبيع .

