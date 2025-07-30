ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ 20 يونيو

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 03:29 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بأكثر من 3% عند التسوية، لتصعد العقود الآجلة للخامين إلى أعلى مستوى لها منذ 20 يونيو الماضي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار، ما نسبته 3.53%، ليصل إلى 72.51 دولارًا للبرميل.

فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.75%، ما يعادل 2.50 دولار، مسجلًا 69.21 دولار للبرميل.