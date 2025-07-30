شكرا لقرائتكم خبر عن سجل 48.59 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 بالبنك المركزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 في البنك المركزي المصري 48.59 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "CIB"بلغ 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.65 جنيه للشراء.

48.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 48.65 جنيه للشراء.

48.75 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 48.6 جنيه للشراء.

48.7 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 48.65 جنيه للشراء.

48.75 جنيه للبيع.

