آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 فى البنوك المصرية

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 تراجع ملحوظ أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.59 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، وفى البنك 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.65 جنيه للشراء.
48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.65 جنيه للشراء.
48.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.6 جنيه للشراء.
48.7 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

48.62 جنيه للشراء.
48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.65 جنيه للشراء.
48.75 جنيه للبيع.

 

