الارشيف / الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين

0 نشر
واس - نيويورك 0 تبليغ

  • ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين 1/3
  • ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين 2/3
  • ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين 3/3

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 12:30 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرين لنتائج محادثات التجارة بين واشنطن وبكين واجتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وسجّل الذهب ارتفاعًا في المعاملات الفورية بنسبة (0.4%) إلى 3327.69 دولارًا للأوقية، كما سجّل المعدن النفيس أدنى مستوى له منذ التاسع من يوليو أمس الاثنين.
أسعار الذهب اليوم - متداولة

أسعار الذهب

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.4%) إلى 3324 دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.1%) إلى (38.19) دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين (0.7%) إلى (1399.70) دولارًا.
أسعار الذهب (متداولة)
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا