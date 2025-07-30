ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين

- 1/3
الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 12:30 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرين لنتائج محادثات التجارة بين واشنطن وبكين واجتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وسجّل الذهب ارتفاعًا في المعاملات الفورية بنسبة (0.4%) إلى 3327.69 دولارًا للأوقية، كما سجّل المعدن النفيس أدنى مستوى له منذ التاسع من يوليو أمس الاثنين.
