صعود تاريخي لأسهم البنوك.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 12:30 صباحاً كتب شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من صعود أسهم قطاعي المال والدفاع.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداول مرتفعًا 0.3%، مع ارتفاع أسهم البنوك 1.7%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2008.

وارتفعت أسهم قطاعي الطيران والدفاع 2.2%، بعد خسائر 3 أيام متتالية.