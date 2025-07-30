من 2.8% إلى 3.0%.. صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي في 2025

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 12:30 صباحاً كتب شريف احمد - رفع صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.0% بدلًا من 2.8% في تقريره السابق الصادر في أبريل، مدفوعًا بزيادة غير متوقعة في النشاط التجاري نتيجة مسارعة الشركات لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها دونالد ترامب.

ورغم هذا التحسن، فإن الصندوق لا يزال يحذر من تباطؤ متوقع في النمو خلال النصف الثاني من العام، مع احتمال أن يتراجع النشاط التجاري العالمي خلال عام 2026 نتيجة التخزين المسبق الذي شهدته الأسواق.

عوامل رفع التوقعات الاقتصادية

أكد بيير-أوليفييه جورانشا، كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد، أن "الجهود الاستباقية للشركات التجارية لتفادي الرسوم دعمت النشاط الاقتصادي مؤقتًا"، لكنه حذر من أن "هذا النشاط قد يتراجع لاحقًا مع تراجع الحاجة إلى التخزين".

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي "بقي ثابتًا في مظهره، لكن مكونات النشاط تشير إلى اضطرابات ناتجة عن السياسة التجارية، لا إلى متانة اقتصادية حقيقية".



نسب النمو المتوقعة لعامي 2024 و2025

2024: بلغ النمو العالمي 3.3%.

2025: توقعت المؤسسة نموًا ب 3.0% (بدلًا من 2.8%).

2026: النمو مهدد بالتراجع في حال تشديد السياسات التجارية مجددًا.

تأثير سياسات ترامب على الاقتصاد العالمي

منذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وارتفعت الرسوم الفعلية في أمريكا إلى 17.3% مقارنة بـ 3.5% عالميًا.



لكن بعض الرسوم جرى تأجيلها حتى أغسطس، ما أسهم في تهدئة الأسواق مؤقتًا.

وفي حال انهيار الاتفاقات التجارية، يتوقع انخفاض الناتج العالمي بنسبة 0.3% خلال العام المقبل.

تأثير الرسوم على التضخم

يتوقع صندوق النقد أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى زيادة تدريجية في الأسعار داخل الولايات المتحدة، خاصة خلال النصف الثاني من عام 2025.

بينما في دول أخرى، قد تؤدي تلك الرسوم إلى "صدمة في العرض" تحد من الضغوط التضخمية، نتيجة تراجع الطلب على المنتجات المتأثرة.

التضخم العالمي متوقع أن ينخفض إلى 4.2% هذا العام، لكنه سيظل أعلى من المستويات المستهدفة، خاصة في أمريكا.

