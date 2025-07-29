شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 29-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: مصر للزيوت والصابون، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، وأم بي للهندسة.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.391 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.3 ألف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.28%، والعرب على 4.12%، واستحوذت المؤسسات على 28.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 23.8 مليون جنيه، 48.5 مليون جنيه، 65.2 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 84.3 مليون جنيه، 444.6 ألف جنيه، 52.7 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 34085 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 41890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 15308 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 10197 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13776 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3480 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 15496 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2085 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية للصناعات الهندسية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، ومستشفى النزهة الدولي، وحق الاكتتاب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية-2 عدد 100 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 15 سهمًا، 1.5 مليون سهم، 6650 سهم، 17991 سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والنساجون الشرقيون للسجاد، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضات تشخيصية-راميدا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 10 ملايين سهم، 63.9 لف سهم، 250 ألف سهم، 40 ألف سهم، 500 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات القاهرة للدواجن، والدولية للمحاصيل الزراعية، وجولدن تكس للأصواف، والأهرام للطباعة والتغليف، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والعربية للمحابس، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، عدد 1.1 مليون سهم، 18.5 ألف سهم، 18 ألف سهم، 71.8 ألف سهم، 8.7 مليون سهم، 442.5 ألف سهم، 6350 سهم، 35 ألف سهم، 7806 سهمًا، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الصيدلي، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 20.3 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على الترتيب.

أسهم خزينة

أعلنت شركات العربية للأسمنت، والمتحدة للإسكان والتعمير، وإيديتا للصناعات الغذائية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى عدد 479.1 ألف سهم، واشترت الثانية عدد 41 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.10% من أسهم رأس المال، واشترت الثالثة 45 ألف سهم، فيما باعت الشركة المصرية للدواجن عدد 338.5 ألف سهم خزينة.

ممفيس للأدوية

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025، وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 871.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 73%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 504.9 مليون جنيه مقارنة مع 191.5 مليون جنيه بنسبة نمو 164%.

روبكس

أعلنت شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، موافقة مجلس الإدارة على إنشاء فرع للشركة بدولة ليبيا وممارسة كافة الأنشطة المطابقة لأغراض الشركة، والموافقة على السماح للشركة بدخول شراكة مع الشركات والمستثمرين الليبيين.