تحقيق برامج الرؤية.. نمو الأنشطة غير النفطية 4.9% على أساس سنوي

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:43 مساءً كتب شريف احمد - عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، وناقش ما تحقق من الإنجازات الاقتصادية تنفيذا لبرامج الرؤية.وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً إيجابياً للربع الرابع على التوالي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من عام 2025م، بدعمٍ من الأنشطة غير النفطية التي نمت 4.9% على أساس سنوي.وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.2 نقطة في يونيو، ليصل إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر، ما يعكس الزخم التصاعدي الذي تحظى به أنشطة القطاع الخاص بالمملكة.ومن المتوقع أن يستمر نمو القطاع غير النفطي بين 4.3% إلى 4.4%، مدفوعاً بالطلب المحلي والإنفاق الرأس مالي على المشاريع.وتحقق رؤية المملكة 2030 تقدماً واضحًا نحو أهدافها وتتجاوز مستهدفاتها، وترفع سقف طموحها لإنجازات أكبر، فبفضل جهود مرحلتيها الأولى والثانية، شهدت نموًا واضحًا وفرصًا أكبر في مختلف القطاعات.وتقترب رؤية المملكة الطموحة 2030 من المرحلة الثالثة والأخيرة، ويتم العمل فيها على تعزيز المكتسبات المتحققة، وتكثيف الجهود لاستكمال وتسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق المستهدفات.وتقتنص الرؤية في مرحلتها الثالثة فرص النمو المستحدثة، حيث تعمل برامج تحقيق الرؤية والإستراتيجيات الوطنية بتكاملية أكبر على نحو يضمن استدامة الأثر.وتستمر الجهود للرفع من جاهزية الإستراتيجيات الوطنية لضمان استدامة الأثر، ودفع عجلة الإنجاز، وضمان استكمال مسيرة التنفيذ لبرامج تحقيق الرؤية والإستراتيجيات الوطنية وفقاً لما هو مخطط له.