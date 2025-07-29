شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية "النقل البحري": ميناء أبو قير سيكون نقلة نوعية ومصر مركز عالمي للتجارة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري، أن مصر مركز عالمي للتجارة واللوجستيات وهي منفذ للتجارة لأفريقيا وأوروبا، مستشهدا على كلامه بحجم الصادرات في الموانئ المصرية سواء ميناء الاسكندرية ودمياط وبورسعيد وميناء أبو قير.

وأضاف اسماعيل عبد الغفار، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، على قناة دي إم سي، أن ميناء أبو قير سيكون نقلة نوعية في مجال الموانئ، مشددا على أن القيادة السياسية اتخذت مشروعات عملاقة في الاسكندرية تغير شكل المدينة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية في الاسكندرية مثل "محور المحمودية/ المترو" تمثل شرايين تؤدي لسيولة مرورية.

وأكد الدكتور اسماعيل عبد الغفار، أن النقل البحري أحد دعامات الاقتصاد القومي المصري وقاطرة رغم كل التحديات، ولفت إلى أنه في عام 2050 سنشهد حالة "صفر كربون" في النقل البحري بالعالم.

