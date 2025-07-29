شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية ب5223 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

اسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 24: 5223 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 4570 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 3917 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 36,560 جنيهًا



يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.