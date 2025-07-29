شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29-7-2025.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: مصر للزيوت والصابون، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، وأم بي للهندسة.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.391 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.3 ألف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.28%، والعرب على 4.12%، واستحوذت المؤسسات على 28.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 23.8 مليون جنيه، 48.5 مليون جنيه، 65.2 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 84.3 مليون جنيه، 444.6 ألف جنيه، 52.7 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 34085 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 41890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 15308 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 10197 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13776 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3480 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 15496 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2085 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 147.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 2.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.28%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.19%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 2.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.68%.

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 17 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 8.21%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 13.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.24%.

- جولدن بيراميدز بلازا بسعر إغلاق 0.935 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.88%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 5.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 31.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.35%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 4.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.14%.