شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مد الكابل الأخير بمحطة محولات كهرباء جزيرة الذهب والتيار يعود خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

نجحت الفرق الفنية المتواجدة حالياً لمد كابلات جهد 66 بمحطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء فى الانتهاء من مد كابلين بطول كيلو و 290 مترا بالكامل، وجاري البدء فى مد الكابل الـ3 والأخير بطول 614 مترا.

ومن المقرر أن تبدأ الفرق الفنية فى أعمال اللحام الخاصة بالدائرة الاولى بمحطة محولات جزيرة الذهب والدائرة الثانية بمحطة محولات الهرم لتنتهى أزمة الانقطاعات الحالية بمناطق الجيزة والهرم وفيصل وساقية مكى.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات جزيرة الذهب والهرم خلال الساعات القليلة المقبلة.