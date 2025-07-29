شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 لأدنى مستوى فى شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، مع التراجعات التي شهدها المعدن عالميًا، وسط تقلبات حادة فى الأسواق العالمية، وترقّب واسع لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، والتي من المنتظر أن تصدر غدًا عن مجلس الاحتياطى الفيدرالى.



تراجع سعر خام الذهب في مصر لأدنى مستوى منذ شهر مايو الماضى، بفعل هبوط ملحوظ فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالإضافة إلى انخفاض السعر العالمى للذهب.

وفيما يلى أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24: 5223 جنيهًا

عيار 21: 4570 جنيهًا

عيار 18: 3917 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36560 جنيها



لا يزال تداول الذهب عند المستوى 3300 دولار للأونصة أو أقل يجذب اهتمام المشترين، بينما على المدى القصير الأجل يشهد الذهب ضغط سلبي بفضل الاتفاقيات التجارية وارتفاع الدولار الأمريكي، إلا أنه لا يزال هناك احتمال للصعود مستقبلًا.

اتفقت الولايات المتحدة الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد وتم فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي ما يمثل نصف النسبة التي هدد بها دونالد ترامب، مما أدى إلى تجنب حرب تجارية على نطاق واسع بين الحليفين اللذين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون .



من جهة أخرى اجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين الأمريكيين والصينيين في ستوكهولم يوم الاثنين لإجراء محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات بهدف حل النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تشكل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم سعياً لتمديد الهدنة لمدة ثلاثة أشهر.

تسبب هذا في تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بشكل عام، كما عمل على ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع، مما يزيد من الضغط السلبي على الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.

من جهة أخرى يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الأمريكية الهامة هذا الأسبوع بما في ذلك أرقام التضخم وتقرير التوظيف، إلى جانب اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين ويبدأ في وقت لاحق من اليوم، مع توقعات بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة.



يبقي الحذر الذي يسبق الاجتماع أسعار الذهب تحت المجهر مع عزوف المتداولين عن اتخاذ مراكز كبيرة ضد الذهب.

من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 25 يوليو ليسجل أعلى مستوى منذ 4 أسابيع الأمر الذي يدل على تزايد الاهتمام بالاستثمار في الذهب.

سجلت التدفقات النقدية 31.4 طن من الذهب بقيادة ارتفاع كبير في التدفقات النقدية لصناديق الذهب في أمريكا الشمالية بمقدار 31.2 طن بينما شهدت الصناديق في أوروبا خروج تدفقات بمقدار – 0.6 طن وفي اسيا ارتفعت بمقدار 0.5 طن.