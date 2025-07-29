محادثات ستوكهولم.. أمريكا والصين تواصلان العمل لتمديد الهدنة التجارية

رسوم جمركية

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:29 مساءً كتب شريف احمد - ستواصل الولايات المتحدة والصين العمل لتمديد هدنة في الحرب التجارية خفض البلدان في إطارها الرسوم الجمركية المتبادلة من مستويات تخطت مئة في المئة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية عن الممثل التجاري للصين لي تشينغانغ.وجاءت تصريحات تشينغانغ التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بعد مفاوضات أجراها مع نظرائه الأميركيين، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، في ستوكهولم مع اقتراب المهلة النهائية قبل إعادة فرض الرسوم المتبادلة.وتبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم فرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات كل منهما هذا العام، تجاوزت نسبها مئة في المئة وأحدثت اضطرابات في سلاسل الإمداد.وافق الطرفان لاحقا على خفض الرسوم موقتا بعد محادثات رفيعة المستوى استضافتها جنيف في مايو، في هدنة تنقضي مهلتها يوم 12 أغسطس.وذكرت "شينخوا" أن واشنطن وبكين توصلتا إلى توافق بعد يومين من المحادثات في ستوكهولم على مواصلة العمل لتمديد قرار تعليق فرض الرسوم المرتفعة.وأضاف لي بحسب "شينخوا: "أن المحادثات كانت "صريحة ومعمّقة وبنّاءة".وأفاد بأن البلدين تبادلا وجهات النظر بشأن مسائل تجارية واقتصادية رئيسية مثيرة للقلق وسيواصلان اتصالاتهما.منذ عودته إلى السلطة في يناير، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق استهدفت حلفاء ومنافسي بلاده على حد سواء، فضلا عن رسوم منفصلة أعلى على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم والسيارات.وتواجه عشرات الاقتصادات الأخرى غير الصين رسوما جمركية أميركية مرتفعة ستطبّق الجمعة ما لم تتوصل إلى اتفاقات مع واشنطن.