البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع.. وتباين أداء الجنيه الإسترليني

البورصة البريطانية

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:29 مساءً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية (1.3340) دولار أمريكي، بانخفاض (0.16) في المئة، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1563) يورو بنسبة (0.33) في المئة.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة (0.60) في المئة.وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (54.88) نقطة، ليصل عند مستوى (9136.32) نقطة.