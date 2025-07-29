"وول ستريت".. مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاعات قياسية

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:29 مساءً كتب شريف احمد - افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة (وول ستريت) اليوم على ارتفاعات قياسية، وسط تقييم المستثمرين لعدد كبير من تقارير نتائج شركات أمريكية كبرى.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع (15.8) نقطة أي بنسبة (0.25%) عند الفتح إلى (6405.62) نقاط، وزاد مؤشر ناسداك المجمع (108.1) نقاط أي (0.51%) ليصل إلى (21286.725) نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار (3.8) نقاط أي (0.01%) إلى (44833.74) نقطة.