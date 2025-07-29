تباطؤ النمو العالمي والتضخم.. توقعات صندوق النقد خلال 2025 و2026

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:29 مساءً كتب شريف احمد - توقّع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى (3%) في عام (2025)، و(3.1%) في (2026)، مقارنة بمعدل (3.3%) في (2024)، ومتوسط (3.7%) قبل جائحة كوفيد-19، وذلك نتيجة تراجع المرونة الاقتصادية بفعل التشوهات التجارية.كما رجّح الصندوق في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم، استمرار تراجع معدلات التضخم عالميًا، ليصل إلى (4.2%) في (2025)، ثم إلى (3.6%) في عام (2026)، في مؤشر على انحسار الضغوط التضخمية بشكل تدريجي.