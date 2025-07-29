شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تطلق مؤشرا للأسهم منخفضة التقلبات السعرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت البورصة المصرية، عن إطلاق مؤشر جديد وهو "EGX35-LV" اعتباراً من أول أغسطس 2025، والذى يضم 35 شركة ذات التقلبات السعرية الأقل من بين الشركات الأكثر سيولة وتتنوع تلك الشركات بين 13 قطاع، مما يعكس التمثيل القطاعى الجيد لمكونات المؤشر.

في إطار تفعيل استراتيجية البورصة المصرية للتطوير، ونفاذا للمحور الخامس بشأن تطوير السوق، واستمرارا لجهود البورصة المستمرة لتطوير سوق الأوراق المالية ليصبح أكثر فاعلية وتنوعًا وأكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك تطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بشكل يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات.

قال أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية: "إطلاق المؤشر يأتي في إطار استراتيجية البورصة الهادفة إلى تقديم مؤشرات متنوعة تخدم السوق، وتساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على أدوات تحليلية مختلفة، كما يُعد المؤشر الجديد أداة فعالة للمؤسسات وصناديق الاستثمار التى تتبع استراتيجيات منخفضة المخاطر".

وأضاف الشيخ: ومن المتوقع أن يسهم المؤشر الجديد فى جذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات الذين يفضلون الاستثمارات الأكثر استقراراً والأقل انخفاضاً في التذبذبات السعرية، كما يًمكن المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية، ومن ثم تعزيز عمق وتنوع السوق المصري.