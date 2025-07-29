شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4570 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، و تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر



أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24: 5223 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 4570 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 3917 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 36,560 جنيهًا



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.