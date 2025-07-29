شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-7-2025 أمام الجنيه في البنوك.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-7-2025، أمام الجنيه المصري، فى ختام التعاملات الرسمية بالبنوك العاملة، وبلغ في البنك المركزي المصري 48.59 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.



وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار، فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة، واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وجاء سعر الدولار بالبنك الأهلى المصري 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB سعر 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



48.65 جنيه للشراء.

48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



48.65 جنيه للشراء.

48.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



48.6 جنيه للشراء.

48.7 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.65 جنيه للشراء.

48.75 جنيه للبيع.