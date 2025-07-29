شكرا لقرائتكم خبر بعد تنظيم سعودي متقن لحج 2025.. نجاح رقمي في تغطية المشاعر دون انقطاع الاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد موسم حج 2025م نجاحًا لافتًا على جميع المستويات، حيث أثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها الفائقة على إدارة هذا الحدث العالمي الاستثنائي، الذي يُعد من أكبر التجمعات البشرية سنويًا.

وجاء هذا النجاح ثمرة تكامل الجهود الأمنية والصحية والتقنية، وواكبته بنية تحتية رقمية متقدمة ساهمت في توفير بيئة اتصال موثوقة وآمنة لملايين الحجاج، في مقدمتها الجهود البارزة لمجموعة stc في دعم الشبكات خلال موسم الذروة، ما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030 الطموحة، لتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية من خلال التقنيات الذكية.

stc توظف الذكاء الاصطناعي لضمان جودة الشبكة في ذروة الحج

نجحت مجموعة stc في توظيف نظام "مانتاراي أوتوبايلوت" (MantaRay Autopilot) من "نوكيا"، والمُدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، خلال موسم الحج بمنطقة مكة المكرمة.

ويُعد موسم الحج من أكثر المناسبات ازدحامًا في استخدام شبكات الاتصالات على مستوى العالم، وقد مكن النظام الجديد stc من تشغيل الشبكة بسلاسة واستقلالية تامة، ما ساعدها في تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة وبدون انقطاع للملايين من ضيوف الرحمن.

انخفاض الانقطاعات 60%.. وأكثر من 15,000 تعديل تلقائي في الساعة

صُمم نظام "مانتاراي أوتوبايلوت" لمراقبة أداء شبكات الوصول اللاسلكي (RAN) وإجراء التعديلات اللازمة بشكل فوري وذاتي، دون تدخل بشري، حيث يتمتع النظام بقدرات على الكشف التلقائي للأعطال، وإعادة توزيع الأحمال، وتحسين التغطية في الوقت الفعلي.

كما وظفت stc بالتعاون مع نوكيا تحليل بيانات سلوك الشبكة من مواسم الحج السابقة، ما ساعد في استباق نقاط الازدحام والتخطيط المسبق لتخفيف الضغط، ضمن إطار الذكاء الاصطناعي المعرفي القائم على النوايا.

وقد حقق النظام خلال ذروة موسم الحج: أكثر من 15,000 تعديل تلقائي للشبكة في الساعة بزيادة 50% عن عام 2024، وتقليل انقطاعات الهاتف المحمول بنسبة 60%، وزيادة إنتاجية الذروة بنسبة 10%، بالإضافة إلى تحسين متوسط سرعات الشبكة بنسبة 20–30%.

وتعليقا على ما سبق، أكد المهندس هيثم الفرج، الرئيس التنفيذي للتقنية في مجموعة stc، أن الشركة حرصت على استخدام أحدث الحلول التقنية لضمان أفضل تجربة اتصالية، قائلًا: "استفدنا من الذكاء الاصطناعي من نوكيا لضمان بقاء الحجاج على اتصال دائم، في واحدة من أكثر البيئات ازدحامًا على مستوى العالم".

ومن جانبه، صرح ميكو لافانتي، نائب الرئيس الأول لشبكات الهاتف المحمول لدى نوكيا الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلا: "هذا الإنجاز يُظهر قدرة الذكاء الاصطناعي والأتمتة على إدارة الشبكات الضخمة بكفاءة، ونفخر بدعم stc في تقديم أداء اتصالي عالي الاعتمادية خلال موسم الحج".

ويُعد نظام "مانتاراي أوتوبايلوت" عنصرًا أساسيًا في منصة MantaRay Service Management and Orchestration (SMO) من نوكيا، والتي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي القائم على النوايا لأتمتة وتحسين شبكات RAN. ويدعم النظام وحدات الأتمتة مثل SON وrApps، وهو الحل الوحيد الحاصل على شهادة المستوى الرابع ضمن منظومة "تي إم فورم" TM Forum للشبكات ذاتية التشغيل.