شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "الأغذية" بنسبة 2% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.3%، يليه قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.2%، 1.1%، على الترتيب، وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 1%.

وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، وزاد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، ثم قطاعا العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.9%، وهبط قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.6%، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.4%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.391 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.3 ألف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.28%، والعرب على 4.12%، واستحوذت المؤسسات على 28.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 23.8 مليون جنيه، 48.5 مليون جنيه، 65.2 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 84.3 مليون جنيه، 444.6 ألف جنيه، 52.7 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 34085 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 41890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 15308 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 10197 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13776 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3480 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 15496 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2085 نقطة.