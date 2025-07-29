شكرا لقرائتكم خبر عن كيلو و886 متر طول الكابلات الجديدة للخط الاحتياطى بمحطة محولات جزيرة الذهب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل الفرق الفنية التابعة لوزارة الكهرباء فى مد الكابلات الجديدة بمحطة محولات جزيرة الذهب بطول كيلو 886 متر التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى تسبب خروجه فى انقطاع الكهرباء و المياه منذ 4 ايام متواصلة عن مناطق الجيزة و الهرم و فيصل و ساقية مكى .

و قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه أعمال مد الكابلات الجديدة هى المرحلة الأخيرة تمهيدا لبدء اعمال الاختبارات و إطلاق التيار الكهربائي بالمحطة و عودة التيار الكهربائي بالكامل لجميع المناطق التابعة لها.

كانت وزارة الكهرباء أعلنت منذ قليل أن الأطقم العاملة تمكنت من إصلاح الكابل 2 ، ونجحت فى إطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع وجاري تأمين التغذية الكهربائية للمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب، وبذلك تعمل المحطة من خلال الكابلان المغذيان 1 و 2 بما يسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الأزمة لحين الاستقرار الكامل للتغذية الكهربية في نطاق المحطة.

وفى هذا السياق، تواصل الأطقم العاملة جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وتم الانتهاء من عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط مترو الأنفاق والسكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكوابل فى المناطق الاخرى، واختبارها استعدادا لعمليات الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التأكيد على تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية، وكذلك استمرار الدفع بالمولدات المتنقلة لتقديم الدعم اللازم لحين الانتهاء من كافة الأعمال وتوصيل مصدر التغذية الجديد، واستقرار التغذية الكهربائية فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب بشكل كامل، هذا وتتوجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والتقدير لأهالي المنطقة على مواصلة التعاون وتقديم الدعم والعون للأطقم الفنية العاملة على الأرض.