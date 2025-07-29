الارشيف / الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3921 جنيه

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3921 جنيه

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 29 يوليو 2025 06:05 م

تتاثر أسعار الذهب في مصر  بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي ،

 
اسعار الذهب اليوم فى مصر

:عيار 24: 5229 جنيهًا
عيار 21: 4575 جنيهًا
عيار 18: 3921 جنيهًا
الجنيه الذهب : 36600 جنيه

 


وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

