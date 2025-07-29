هيئة العقار تحذر الوسطاء من التعامل على الوحدات المخالفة

أخبار متعلقة "NHC Innovation" و "منجز" يوقعان شراكة لتقديم خدمات "إدارة الأصول والمرافق" عبر “سكني”. «البلديات» تحدث اشتراطات المستودعات والمخازن.. و6 أشهر لتصحيح الأوضاع

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:26 مساءً كتب شريف احمد - أكدت هيئة العقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار، أو مالك المنفعة، ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.