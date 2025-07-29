شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مد كابلات الخط الاحتياطى بمحطة جزيرة الذهب.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقراءه أعمال البدء فى مد الكابلات الجديدة للخط الاحتياطى بمحطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بعد تعرضه للتلف وتسبب فى انقطاع الكهرباء والمياه عن مناطق الجيزة والهرم وفيصل وساقية مكى على مدار 4 أيام.

و بدأ الفنين التابعين للمقاول الخاص المنفذ لأعمال الإصلاح بالخط الاحتياطى فى مد المواسير الفايبر و كابلات جهد 66 ، ومن المتوقع أن يستغرق اعمال المد ما يقرب من 5 ساعات على الأقل.

و كانت وزارة الكهرباء أعلنت منذ قليل أن الأطقم العاملة تمكنت من إصلاح الكابل 2 ، ونجحت فى إطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع وجاري تأمين التغذية الكهربائية للمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب، وبذلك تعمل المحطة من خلال الكابلان المغذيان 1 و 2 بما يسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الأزمة لحين الاستقرار الكامل للتغذية الكهربية في نطاق المحطة.



مد الكابلات

وفى هذا السياق، تواصل الأطقم العاملة جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وتم الانتهاء من عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط مترو الأنفاق والسكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكوابل فى المناطق الاخرى، واختبارها استعدادا لعمليات الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائى.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التأكيد على تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية، وكذلك استمرار الدفع بالمولدات المتنقلة لتقديم الدعم اللازم لحين الانتهاء من كافة الأعمال وتوصيل مصدر التغذية الجديد، واستقرار التغذية الكهربائية فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب بشكل كامل، هذا وتتوجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والتقدير لأهالى المنطقة على مواصلة التعاون وتقديم الدعم والعون للأطقم الفنية العاملة على الأرض.