يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع وفى بنك القاهرة سجل 48.65 جنيه للشراء و 48.75 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع.

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-7-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنك المركزي المصري 48.59 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية