أرباح «سهل» تقفز 97.5% إلى 11.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:11 مساءً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة سهل للتمويل في الربع الثاني من 2025 بنسبة 97.5% إلى 11.9 مليون ريال، مقابل 6 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود هذا التحسن إلى زيادة معدلات الربح على القروض الجديدة وكذلك ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة، مما أدى إلى الزيادة في صافي الربح.
وحققت الشركة صافي ربح قدره 11.93 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بـ14.08 مليون ريال في الربع السابق، مسجلة انخفاض بنسبة 15.32٪.
ويعود هذا الانخفاض إلى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان المتوقعة خلال الربع الحالي.
وحققت الشركة صافي ربح قدره 26.01 مليون ريال خلال النصف الأول مقارنة بـ10.65 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مسجلة زيادة بنسبة 144٪.
ويعود هذا التحسن إلى زيادة معدلات الربح على القروض الجديدة وكذلك ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة، مما أدى إلى الزيادة في صافي الربح.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود هذا التحسن إلى زيادة معدلات الربح على القروض الجديدة وكذلك ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة، مما أدى إلى الزيادة في صافي الربح.
