ارتفاع أرباح «بنان» إلى 8.16 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:11 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة بنان العقارية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 27.3% إلى 8.16 مليون ريال، مقابل 6.41 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
1-ارتفاع إيرادات التأجير بنسبة 7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
2-انخفاض تكلفة الإيرادات بمقدار 1.8 مليون ريال، أي بنسبة 37% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى عدم تسجيل أي تكلفة مرتبطة ببيع الأراضي خلال الربع الحالي.
3- عدم رد مخصص انخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية بقيمة 2.1 مليون ريال، مما دعم نتائج الربع الحالي.
4-رغم ارتفاع تكلفة التمويل بمقدار 2.3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث تتركز هذه الزيادة في الشركة التابعة "شركة قمم نشز للتطوير العقاري".
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بقيمة 1.82 مليون إلى:
1- زيادة تكلفة التمويل 1.85 مليون في الشركة التابعة شركة قمم نشز للتطوير العقاري نظرا للاستحواذ على أراض في حي الرحمانية.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال النصف الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بقيمة 1.887 مليون إلى:
1- انخفاض الإيرادات خلال الفترة الحالية نتيجة تحقيق مبيعات أراضٍ في حي القادسية خلال الفترة المماثلة من العام السابق، والتي أسهمت في تحقيق أرباح.
2-ارتفاع أعباء التمويل بمقدار 2.65 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكلفة التمويل في الشركة التابعة "شركة قمم نشز للتطوير العقاري".
