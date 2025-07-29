توقعات أسعار الذهب حتى نهاية العام.. هل يتحقق سيناريو 4 آلاف دولار؟

إمكانيات الصعود

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:11 مساءً كتب شريف احمد - تباينت آراء المحللين حول مسار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، فيما تنتظر الأسواق ما ستسفر عنه نتائج مفاوضات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وإعلان أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.يحوم الذهب حاليًا حول 3,315 دولار للأوقية. وتتوقع "فيديلتي إنترناشيونال" وصوله إلى 4 آلاف دولار بنهاية عام 2026، مدفوعًا بخفض أسعار الفائدة، وتراجع الدولار، واستمرار البنوك المركزية حول العالم في تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر.وصرح كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد"، تيم واترر لـ "رويترز":لا يزال تداول الذهب عند حوالي 3,300 دولار أو أقل جذابًا للمشترين. وفي حين أن صفقات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها وتحسن أداء الدولار لا يدعمان صعود الذهب على المدى القصير، فلا تزال هناك إمكانية للصعود في المستقبل."ينتظر المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك أرقام التضخم وتقرير التوظيف، إلى جانب الحدث الأهم وهو اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 يوليو، فيما تشير أغلب التوقعات إلى أن أسعار الفائدة ستبقى ثابتة.وأضاف واترر: "إذا كانت بيانات الاقتصادي الأمريكي هذا الشهر ضعيفة، أو نجحت ضغوط الرئيس دونالد ترامب على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، فقد يدفع ذلك أسعار الذهب إلى الصعود."العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة علاقة عكسية، حيث يرتفع سعر الذهب عند انخفاض أسعار الفائدة، والعكس صحيح. وفي حين أن التوقعات تشير إلى تثبت أسعار الفائدة الأمريكية، سيتابع المستثمرون التعليقات لمعرفة التوقيت الدقيق للخفض المقبل.ويرجح المحلل في "إف إكس برو"، ميشيل صليبي، تثبيت أسعار الفائدة في يوليو، مع تأجيل أي خفض مقبل حتى اجتماع سبتمبر 2025.يوجه المحللون الفنيون أنظارهم الآن نحو مستويات 3310 دولار كأول هدف هبوطي، يليه 3282 دولار ثم 3244 دولار.أما على الجانب الصعودي، يقف المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا عند 3341 دولار، مما سيشكل مقاومة فورية، إلى جانب قمة جلسة الجمعة عند 3373 دولار، ثم القمة الأخيرة عند 3439 دولار كأهداف تالية.على المدى الأبعد، لا تزال توقعات أسعار المعدن الأصفر لعامي 2025 و2026 إيجابية. ومن المتوقع بحسب بنك "جي بي موجان تشيس" أن يبلغ متوسط السعر 3,675 دولارًا للأوقية بحلول الربع الأخير من عام 2025، وأن يرتفع إلى 4,000 دولار بحلول منتصف عام 2026.