تعيين رشيد أبي نادر رئيسا تنفيذيا لـ«أمانة للتأمين»

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:11 مساءً كتب شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني، بتاريخ 26 يونيو 2025م تعيين رشيد سليم أبي نادر في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، حصلت الشركة على عدم ممانعة هيئة التأمين على التعيين بتاريخ 28 يوليو 2025م.
وأفادت الشركة بأن رشيد أبي نادر يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في قطاع التأمين في عدة مجالات: التطوير الاستراتيجي، خطط الأعمال وتنفيذها ، تطوير برامج التأمين، التسويق، إدارة المخاطر، التأمين المصرفي، تحويل الشركات Transformation والخدمات والأعمال الرقمية، وفي عدة خطوط أعمال متنوعة وعدة دول و منها الشرق الأوسط وفرنسا وبريطانيا ودول أوروبية متعددة والولايات المتحدة. شغل مناصب قيادية بارزة منها: الرئيس التنفيذي للاستراتيجية للمجموعة اللبنانية السويسرية للتأمين في الشرق الأوسط، الرئيس التنفيذي للعمليات في The Risk Group، مدير الاستشارات الرئيسي للتأمين في PWC الشرق الأوسط ومستشار أول للاستراتيجية في شركة Booz Allen.
وأبي نادر حاصل على دبلوم من معهد التأمين الوطني ENAss Paris في فرنسا - القسم الأجنبي (درجة الماجستير) في مجال علوم التأمين. كما حصل على درجتي ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) في مجال إدارة الأعمال من ESCP Paris في فرنسا وESA Business School في بيروت.
وحصل أيضًا على دبلوم الدراسات العليا في مجال الأعمال الرقمية من كلية كولومبيا للأعمال Columbia Business School ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية MIT بالإضافة إلى إنجاز برنامج القيادة للرئيس التنفيذي من جامعة كورنيل (Cornell University) بالولايات المتحدة الأمريكية.
