مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.6% اليوم الثلاثاء

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:11 مساءً كتب شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 10823 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.4 مليار ريال.
وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 302.3 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9 تريليونات ريال.
وكانت أسهم شركات، بان، وأملاك، ومعدنية، وزين السعودية، وجازادكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، شمس، والحفر العربية، ويو سي آي سي، وجمجوم فارما، والخليجية العامة، الأكثر انخفاضا.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.7 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 50.19 مليار ريال.
وانخفضت أسهم 51 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 22، من بين 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.
وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 302.3 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9 تريليونات ريال.
انخفاض أسهم 199 شركةانخفضت أسهم 199 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 52، من بين 259 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، بان، وأملاك، ومعدنية، وزين السعودية، وجازادكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، شمس، والحفر العربية، ويو سي آي سي، وجمجوم فارما، والخليجية العامة، الأكثر انخفاضا.
السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2% عند 26725 نقطة، وبتداولات بلغت، 16.9 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.7 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 50.19 مليار ريال.
وانخفضت أسهم 51 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 22، من بين 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.