"NHC Innovation" و "منجز" يوقعان شراكة لتقديم خدمات "إدارة الأصول والمرافق" عبر “سكني”.

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:11 مساءً كتب شريف احمد - وقعت NHC Innovation اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة منجز بهدف تقديم حلول تقنية متكاملة لإدارة الأصول والمرافق عبر منصة "كونكت"، وذلك ضمن خدمة "إدارة الأصول والمرافق" التي تقدمها "سكني" لتعزيز تجربة المستخدمين والارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات السكنية.

صرّح المهندس وليد حمد الحركان، الرئيس التنفيذي لـسكني، قائلاً: "تعكس هذه الشراكة مع شركة منجز التزامنا بتوسيع نطاق الحلول الرقمية المتقدمة، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى خدمات نوعية تسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق." وأضاف: نواصل في سكني بناء منظومة متكاملة من الشراكات التقنية الداعمة لتجربة المستخدمين.

من جانبه أعرب المهندس عبدالله الداعج عن فخره بالتعاون مع NHC Innovation مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسيرة منجز نحو تقديم خدمات رقمية متقدمة من خلال منصة "كونكت" التي تتيح أدوات ذكية وفعالة لدعم جمعيات الملاك وتمكين ملاك ومديري العقارات السكنية والتجارية من تشغيل وإدارة المرافق بكفاءة عالية مشيرًا إلى أن إتاحة خدمات "كونكت" عبر منصة سكني تعزز من الوصول الذكي للخدمات وتسهم في تحقيق أهداف الاستدامة والتميز التشغيلي في القطاع العقاري.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود NHC Innovation المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة عبر سكني من خلال شراكات استراتيجية مع جهات متخصصة بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات صيانة ونظافة وأمن وإدارة عقارات بجودة عالية وسرعة وموثوقية ويعزز في ذات الوقت من كفاءة إدارة الأصول واستدامتها.

