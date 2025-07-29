شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار وسط ترقب قرارات الفيدرالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بتراجع المخاوف من تصاعد حرب الرسوم الجمركية العالمية، وارتفاع الدولار الأمريكي، في وقت يترقب فيه المستثمرون إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3308.39 دولار للأوقية، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 9 يوليو الجاري، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1% إلى 3306.20 دولار للأوقية.

وشهدت العاصمة السويدية ستوكهولم أمس الإثنين اجتماعا استمر لأكثر من 5 ساعات بين كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين، بهدف تسوية الخلافات التجارية الممتدة بين أكبر اقتصادين في العالم، مع مناقشات لتمديد الهدنة التجارية بين الجانبين لثلاثة أشهر إضافية.

وفي سياق متصل، وقعت واشنطن اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد الماضي، تقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، مما ساعد على نزع فتيل مواجهة تجارية شاملة بين الجانبين، اللذين يمثلان معاً نحو ثلث التجارة العالمية.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، مما زاد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، وساهم في الضغط على الأسعار.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 38.12 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1395.75 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1237.88 دولار للأوقية.

ويعقد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ويستمر لمدة يومين، وسط توقعات واسعة تشير إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.