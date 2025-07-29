شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات "S05 –Smart Compact SUV-B" في مصر والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة " مانست " الوكيل الحصري لسيارات يوإيسن الصينية في مصر بطرح الموديل “S05 –Smart Compact SUV-B” مؤخرا ، وهي سيارة ذكية موجهة لفئة الشباب.

وعن سعر السيارة فقد تم تقديمها بفئة واحدة بسعر 949 ألف جنيه.

تأتي مزودة بمحرك 1.5 لتر تيربو يولّد 156 حصان متصل بناقل حركة DCT WET، ما يمنح تجربة قيادة سلسة واستجابة سريعة.كما تتميز كابينة القيادة بوجود شاشتين متصلتين بحجم 20.5 بوصة، وشاحن لاسلكي، مقعد كهربائي للسائق،إلى جانب نظام تحكم صوتي ذكي، وإمكانية تشغيل المحرك عن بُعد.

كما توفر السيارة أنظمة أمان متقدمة مثل نظام كشف النقطة العمياء، وفتحة سقف كهربائية، إلى جانب خاصية التشغيل الذكي



يذكر ان الشركة قامت بعمل دراسة شاملة لاحتياجات السوق المحلي، والتخصص في فئة سيارات الـ SUV وهو الاختيار الذي لم يأت بشكل عشوائي، بل لأنها فئة السيارات الأكثر طلبًا في السوق المصري. وأضاف أن الشركة تستهدف إطلاق سيارات تجمع بين الأناقة، والراحة، والتكنولوجيا الذكية، مما يعزز تنافسية العلامة الصينية لدى شرائح متعددة من العملاء.