أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية.. تحديث لحظي لعيار 21

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 11:59 صباحاً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، تراجعًا طفيفًا في الأسواق السعودية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الثلاثاء، في السعودية مسجلاً 349.75 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 24تراجع سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الثلاثاء، في السعودية إلى 399.75 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 22سجل سعل جرام الذهب، عيار 22، اليوم الثلاثاء، في السعودية، 366.5 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 18وصل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الثلاثاء، في السعودية، إلى 299.75 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 14بلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الثلاثاء، في السعودية، 233.75 ريال.
سعر الذهب عيار 12بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الثلاثاء، في السعودية، 199.75 ريال.
أسعار الذهب في السعوديةبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 3317.33 دولار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2798.25 ريال.
أخبار متعلقة
تباين سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية
8 قواعد تنظم تقديم الاستشارات المالية في السعودية.. و3 ضوابط للاستثناء