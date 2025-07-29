الارشيف / الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية.. تحديث لحظي لعيار 21

اليوم - الدمام 0 تبليغ

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 11:59 صباحاً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، تراجعًا طفيفًا في الأسواق ، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الثلاثاء، في السعودية مسجلاً 349.75 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الثلاثاء، في السعودية إلى 399.75 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعل جرام الذهب، عيار 22، اليوم الثلاثاء، في السعودية، 366.5 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الثلاثاء، في السعودية، إلى 299.75 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الثلاثاء، في السعودية، 233.75 ريال.

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الثلاثاء، في السعودية، 199.75 ريال.

أسعار الذهب في السعودية

بلغ سعر أوقية الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 3317.33 دولار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2798.25 ريال.

