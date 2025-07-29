تباين سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 11:59 صباحاً كتب شريف احمد - تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية الحكومية والتجارية، وبلغ متوسط سعر الصرف بيعًا وشراءً نحو 12.96 جنيه. سعر الريال في البنك المركزي سجل الريال، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 12.98 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك الأهلي يتداول الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، مقابل 12.93 جنيه للشراء، و13 جنيهًا للبيع. سعر الريال في بنك مصر بلغ سعر الريال، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، 12.94 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الإسكندرية سجل الريال، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيهًا للبيع. سعر الريال في بنك قناة السويس يتداول الريال في بنك قناة السويس، اليوم الثلاثاء، مقابل 12.95 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الثلاثاء، 12.95 جنيه للشراء، و13 جنيهًا للبيع. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي سجل الريال، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، 12.92 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع. سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الريال، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 13 جنيهًا للشراء، و13.03 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الكويت الوطني سجل الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الثلاثاء، 12.92 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قطر الوطني يتداول الريال في بنك قطر الوطني، اليوم الثلاثاء، مقابل 12.89 جنيه للشراء، و13 جنيهًا للبيع.