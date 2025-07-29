أسعار الذهب في مصر اليوم.. تعرف على سعر جرام عيار 21 الآن

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 11:59 صباحاً كتب شريف احمد - استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين المستهلكين، استقرارًا وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب، عيار 21، اليوم الثلاثاء، في مصر، 4550 جنيهًا للشراء، و4575 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 24 وصل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الثلاثاء، في مصر، 5200 جنيهًا للشراء، و5228.5 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الثلاثاء، في مصر، 4766.75 جنيه للشراء، و4792.75 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الثلاثاء، في مصر، 3900 جنيهًا للشراء، و3921.5 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 14 وصل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الثلاثاء في مصر، 3033.25 جنيه للشراء، و3050 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 12 سجل سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الثلاثاء، في مصر، 2600 جنيهًا للشراء، و2614.25 جنيه للبيع. أسعار الذهب في مصر سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، 36,400 جنيهًا للشراء، و36,600 جنيهًا للبيع. وبلغ سعر أوقية الذهب 3316.3 دولار للشراء، و3316.59 دولار للبيع.

