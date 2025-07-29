شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 29 يوليو.. مع تراجع الأونصة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، بالتزامن مع ترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ووسط تحركات محدودة في السوقين المحلي والعالمي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر رواجًا في السوق المصرية – نحو 4575 جنيهًا، دون تغيير يذكر عن مستويات الأمس، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 36600 جنيه، في ظل هدوء الطلب محليًا واستقرار نسبي في أسعار الأوقية عالميًا.

ويُعزى هذا الثبات النسبي إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، ما دعم استقرار السوق المحلي، في حين تترقب الأسواق العالمية ما سيسفر عنه اجتماع الفيدرالي الأمريكي، الذي ينتهي غدًا، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، وترقب نبرة البيان الختامي بخصوص توقيت خفض الفائدة المرتقب.

وفيما يلي أحدث أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5229 جنيهًا

عيار 21: 4575 جنيهًا

عيار 18: 3921 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36600 جنيه



ويتابع المستثمرون عن كثب تداعيات الاتفاق التجاري الجزئي الأخير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي خفّف من حدة التوترات التجارية، مما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال الساعات الماضية.

وعلى المدى القريب، تظل أسعار الذهب في مصر مرهونة بالتقلبات في سعر صرف الدولار، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظر صدورها خلال الأيام المقبلة، وفي مقدمتها بيانات الوظائف ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي سيكون لها تأثير مباشر على توجهات الفيدرالي والأسواق العالمية.