شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 29-7-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 ،ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.353 جنيه للشراء.

13.407 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.471 جنيه للشراء.

13.389 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.481 جنيه للشراء.

13.399 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.36 جنيه للشراء.

13.389 جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.55جنيه للشراء.

13.48جنيه للبيع.