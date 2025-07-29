شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تعلن موعد الإفصاح عن القوائم المالية للنصف الأول من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم، أنها تعتزم الإفصاح عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، وذلك وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025.

وأكدت الشركة أن الإعلان سيتم قبل بدء جلسات التداول في كل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

حقق إجمالي الإيرادات المجمعة في الربع الأول نموا قدره 42% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا مبلغ 24.8 مليار جنيه مصري بفضل النمو الكبير في إيرادات قطاع التجزئة والذي ساهم بنسبة 57% من إجمالي الإيرادات بما يمثل نسبة 56% من إجمالي نمو الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 10% و8% و4% على الترتيب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 49% مقارنة بالعام السابق بمبلغ 10.9 مليار جنيه مصري بهامش ربح متميز قدره 44% مقارنة بهامش قدره 42% في العام السابق مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية.

حقق إيراد الاستثمار من فودافون مصر نموا بزيادة قدرها 3.6 مرة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 3.2 مليار جنيه مصري.

بعد تحييد أثر خسائر فروق العملة وأرباح فروق العملة، حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 5.2 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهامش ربح قدره 21%.



