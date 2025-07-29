شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.76 جنيه للشراء، و56.93 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 56.45 جنيه للشراء، و56.65 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 56.41 جنيه للشراء، و56.65 جنيه للبيع.



وجاء سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

56.76 جنيه للشراء

56.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

56.45 جنيه للشراء.

56.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

56.41 جنيه للشراء.

56.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

56.4 جنيه للشراء.

56.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

56.40 جنيه للشراء.

56.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

56.45 جنيه للشراء.

56.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

56.39 جنيه للشراء.

56.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

56.39 جنيه للشراء.

56.62 جنيه للبيع.