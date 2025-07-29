الموافقة على الطرح العام لـ"صندوق أرتال للتوزيعات الشهرية»

أخبار متعلقة تراجع أرباح «الحفر العربية» 65% إلى 7 ملايين ريال في الربع الثاني تراجع أرباح «يو سي آي سي» إلى 8 ملايين ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - وافقت هيئة السوق المالية لـ"شركة أرتال المالية" على طرح وحدات "صنـدوق أرتال للتوزيعات الشهرية" طرحاً عاماً.وقالت الهيئة: إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.وبحسب الهيئة، يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق،وأوضحت أن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.