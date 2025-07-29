تراجع أرباح «الحفر العربية» 65% إلى 7 ملايين ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح شركة الحفر العربية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 65% إلى 7 ملايين ريال، مقابل 20 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يرجع انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي بتراجع معدل استخدام الحفارات إلى 79% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنسبة 91% في نفس الربع من عام 2024، بالإضافة إلى زيادة المصروفات المالية نتيجة ارتفاع إجمالي الدين، ويقابله جزئياً انخفاض ناتج عن تسجيل خسارة انخفاض قيمة أصل لمرة واحدة في الربع الثاني من عام 2024.
ويرجع انخفاض صافي الدخل على أساس ربع سنوي بشكل رئيسي إلى انخفاض الأرباح الناتجة عن نشاط نقل الحفارات، بالإضافة إلى بعض الإيرادات غير المتكررة التي تم تسجيلها في الربع الأول من عام 2025.
ووفقا للبيان يرجع انخفاض صافي الربح في النصف الأول من عام 2025 بتراجع الإيرادات الناتج عن انخفاض معدل استخدام الحفارات إلى 79% مقارنة بنسبة 91% في نفس الفترة من عام 2024، بالإضافة إلى زيادة الإهلاك نتيجة توسع قاعدة الأصول، وارتفاع تكلفة الديون بسبب ارتفاع حجم الدين، ويقابله جزئياً انخفاض ناتج عن تسجيل خسارة انخفاض قيمة الأصول لمرة واحدة في النصف الأول من عام 2024.
