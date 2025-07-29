استقرار أسعار الذهب مع تراجع حرب الرسوم الجمركية وتعافي الدولار

أخبار متعلقة ميرتس: الرسوم الجمركية تسبب أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الألماني أسعار الذهب تنخفض وتقترب من أدنى مستوى لها في 3 أسابيع

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتظل قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، مع تراجع المخاوف بشأن حرب الرسوم الجمركية، وتحسن أداء الدولار مما خفف من الإقبال عليه كملاذ آمن.استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3,318.71 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 06:01 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن النفيس قد سجل أدنى مستوى له منذ 9 يوليو في الجلسة السابقة.وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 3,317.50 دولار.وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 38.18 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.1% إلى 1,388.98 دولار، وتراجع البلاديوم 1.7% إلى 1,225.44 دولار.في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار إلى مستوى قياسي جديد، لستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى.