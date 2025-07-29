تراجع أرباح «يو سي آي سي» إلى 8 ملايين ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح الشركة المتحدة لصناعات الكرتون "يو سي آي سي" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 71.4% إلى 8 ملايين ريال، مقارنة بـ28 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يُعزى الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وخاصة الورق، في الأسواق المحلية والدولية مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما أدى إلى زيادة تكلفة الإيرادات، وقد تم تعويض ذلك جزئيًا بدخل التمويل المكتسب من الودائع قصيرة الأجل مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
ويُعزى الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنةً بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم المبيعات بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام مقارنةً بالربع السابق.
ووفقا للبيان، يُعزى الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وخاصة الورق، في الأسواق المحلية والدولية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مما أدى إلى زيادة تكلفة الإيرادات، وقد تم تعويض ذلك جزئيًا بدخل التمويل المكتسب من الودائع قصيرة الأجل مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
