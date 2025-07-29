«نفط الشرق»: إطلاق نشاط مراكز خدمة تبديل زيوت السيارات «Petro Neft»

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - أطلقت شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية نشاط مراكز خدمة تبديل زيوت السيارات تحت الاسم التجاري “Petro Neft”.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة في التوسع في الخدمات المباشرة للمستهلكين وتعزيز التكامل الرأسي لأعمالها في قطاع زيوت التشحيم.
ونوهت بافتتاح عدد 7 فروع تشغيلية في عدة مدن داخل المملكة، وتخطط الشركة للتوسع تدريجيًا وفق خطة مدروسة تهدف إلى رفع الحصة السوقية وتحقيق قيمة مضافة للعلامات التجارية التابعة للشركة.
يُشار إلى أن المشروع لا يشمل أي طرف ذي علاقة، ويتم تمويله بالكامل من الموارد الذاتية للشركة.
وبحسب البيان، فإن من المتوقع أن يكون للمشروع أثر استثماري واضح خلال الفترة الحالية، يتمثل في ارتفاع التكاليف التشغيلية والرأسمالية وانخفاض هامش الربح على المدى القصير. إلا أن الشركة ترى أن هذا التوسع سيسهم مستقبلاً في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الربحية على المدى البعيد.
